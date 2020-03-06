Усик высокомерно обратился к критикам

Украинский супертяж Александр Усик заявил, что его не волнует критика от болельщиков в социальных сетях.

Во время общения с фанатами в Instagram боксер обратился к своим самым ярым хейтерами, посмеявшись над их поведением.

Александр Усик

Boxing Scene

"Есть определенные люди, с которыми хочу поговорить. Я к вам даже лучше отношусь, чем к тем, которые ничего не говорят. Те, которые обзываются, говорят всякие глупости, показывают жесты, вот ты знаешь, о ком я говорю, ты знаешь меня и видишь. Ты заходишь ко мне на страницу, смотришь то, что я делаю, и присылаешь какие-то штучки мне совсем неправильного характера. Так вот знай, дружище, что меня это вообще никак не задевает и не цепляет, а ты вот сидишь сейчас, смотришь, как я про тебя говорю, и думаешь: "Блин…" А, может, и не думаешь. Мне, кстати, вообще без разницы. Да если ты такие глупости делаешь, то ты не думаешь", – приводит слова Усика портал XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили сенсационную информацию о том, что промоутер Александра Усика Эдди Хирн заинтересован в поражении украинца от британского боксера Дерека Чисоры.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com