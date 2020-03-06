Должен проиграть: стало известно о проблеме Усика в бою с Чисорой

Со-промоутер Александра Усика Эдди Хирн очень хочет провести бой за титул абсолютного чемпиона между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри в 2020 году.

По этой причине возможная победа нашего соотечественника над Дереком Чисорой не вписывается в его планы.

"Большая проблема в том, что Усик должен подраться с победителем поединка Джошуа – Пулев. Единственный вариант, при котором он не будет этого делать, состоит в том, чтобы подождать еще месяц или отдать ему пояс уже после объединительного боя. Я пока не знаю, как это сделать, но иногда и такие вопросы решаются", – сказал Хирн в интервью SkySports.

Александр Усик

ringside24.com

Он также вспомнил и о другом варианте, при котором Джошуа удастся избежать обязательной встречи с Усиком.

"У Усика еще есть незаконченное дело 23 мая. Возможно, 24 мая он уже не будет обязательным претенденом на титул, если Чисоре есть, что сказать. Это будет чудовищная битва в Лондоне. На следующей неделе мы огласим все ее детали", – добавил известный промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Энтони Джошуа окончательно определился с датой и местом боя за титул IBF против Кубрата Пулева.

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По материалам: www.obozrevatel.com