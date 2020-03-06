Апсет на все времена: что говорят о Ломаченко в мире бокса

И вновь поговорим о боксе и суперпрофессионале Василие Ломаченко.

Очередной, 16-й по счету, бой на профессиональном ринге уроженец Белгород-Днестровского проведет 30 мая в Нью-Йорке против дерзкого молодого американца Теофимо Лопеса. Этот поединок будет для украинца за титул IBF, и в случае успеха станет его четвертым чемпионским поясом в легком весе. Третий, WBC, украинец завоевал 31 августа прошлого года, когда победил в Лондоне британца Люка Кэмпбелла после 12-ти проведенных раундов.

Василий Ломаченко

О Василие Ломаченко, обладателе поясов WBA, WBO и WBC, говорят:

Энтони Кролла, британский боксер-профессионал: "Ломаченко – невероятный боец, и ему действительно трудно противостоять. Двигается он непревзойденно! Побить Ломаченко – это апсет на все времена. Он очень силен ментально, парень вынуждает соперников капитулировать. Он один из лучших бойцов планеты, любит ломать соперников, заставлять их сдаваться. Частенько его оппоненты сдаются, выбрасывая на ринг белое полотенце".

Денис Беринчик, известный украинский боксер-профессионал: "Его бои зрелищные и очень красивые. Главное, чтобы Василий оставался в своей манере, постоянно использовал свои комбинации".

Боб Арум, промоутер Ломаченко: "Василий Ломаченко – это нечто особенное. Я в боксе 50 лет, но такого прежде не видел. Поэтому я ставлю на него, с кем бы он ни встретился".

Фредди Роач, известный тренер: "Ломаченко – прекрасный боксер. Его непросто вывести из игры, невозможно его перехитрить. Недаром он №1 в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории".

Василий Ломаченко о себе: "Каждый боксирует так, как позволяет соперник. Результат, который устроит, – победа. Какая она будет – либо нокаут, либо по очкам, либо отказ, либо мой проигрыш, но результат, который устроит, – победа. Неважно какая. Конечно, ты смотришь, как боксировали легендарные личности, помнишь их, но не могу сказать, что сейчас они сильно мотивируют меня. Если говорить о Коноре Макгрегоре, то он шоумен, зарабатывает деньги. Какой ему бокс? Сможет ли он со мной боксировать? Не думаю. Возможно, он неплохо боксирует для непрофессионала. Но в реальном поединке у него нет шансов. Согласился бы я на такой бой? Конечно, он был бы для меня очень легким. Я бы получил удовольствие от такого поединка".

И в дальнейшем OBOZREVATEL будет рассказывать о нашем чемпионе Василие Ломаченко, мечта которого – стать обладателем четырех чемпионских поясов. И пусть эта мечта у него сбудется, а мы будем держать за Лома кулаки.

Напоследок – несколько анекдотиков.

1. Судья спрашивает:

– Подсудимый, что же все-таки вас толкнуло на ограбление ювелирного магазина?

– Да на витрине было написано: "Господа, не упустите свой шанс!"

2. Судья говорит:

– Так, подсудимый, ваше последнее слово?

Зек чихает. Судья вновь обращается к нему:

– Будьте здоровы. Итак, объявляется смертный приговор…

3. Киллер в бюро ритуальных услуг заказывает венок другу. Его спрашивают:

– Что написать?

– Напишите: "Васе от Пети". Хотя нет, это слишком банально. Напишите лучше: "Извини, братан, обознался".

4. Судят человека, которому за 80, и приговаривают его к 25 годам. Он выслушал приговор и в последнем слове сказал:

– Граждане судьи, спасибо за доверие. Постараюсь его оправдать.

5. Неопытный вор-карманник довел свою жертву до оргазма.

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Автор

Александр Липенко

По материалам: www.obozrevatel.com