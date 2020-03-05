Звезда ММА Емельяненко проведет бой по правилам бокса против обидчика Конора
Российский боец MMA Александр Емельяненко сообщил, что летом 2020 года проведет поединок против другого представителя смешанных единоборств Владимира Минеева. Бой пройдет по правилам бокса.
"Летом у меня планируется бой по правилам бокса. Против кого? Не могу сказать пока. А, Минеев уже говорил об этом? Да, буду бить Минеева", – приводит слова Емельяненко Sport24.
Отметим, что в октябре 2019-го Минеев обрушился на Конора МакГрегора и назвал его конченым алкоголиком и наркоманом.
Александр Емельяненко
fightnews.info
В ноябре 2019 года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля на турнире АСА-107 в Москве пройдет самое ожидаемое событие в российских единоборствах – бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
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Автор
Денис Карпов
По материалам: www.obozrevatel.com
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