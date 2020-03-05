Уайлдер – Фьюри 3: букмекеры назвали фаворита супербоя

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) считается незначительным фаворитом в третьем бою против американского супертяжа Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Уайлдер – Фьюри 3

Уже сейчас букмекеры начали принимать ставки на победителя этого супербоя.

Коэффициент на победу чемпиона из США равен 3,75. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех скандального Тайсона достигают уровня 1,28.

Ранее Боб Арум заявил, что третий бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 июля.

Второй поединок Тайсона и Деонтея состоялся 23 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке, после того, как команда Уайлдера выкинула в ринг полотенце.

Свой первый бой 2 декабря Фьюри и Уайлдер завершили вничью. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com