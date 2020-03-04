Украинский боксер ударом с разворота “оторвал” голову сопернику

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В сети набирает популярность мощнейший нокаут от украинского боксера муай-тай. Нашему соотечественнику удалась роскошная "вертушка", во время которой он едва не оторвал голову сопернику.

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Оцініть удар від 1 до 5 😉👇 ⠀ 🎥 @muay_thai_spirit_gym

Публикация от Муай-Тай України та світу (@ukrainemuaythai) 26 Фев 2020 в 7:08 PST

Как сообщал OBOZREVATEL, тайский боксер муай-тай стал настоящей звездой интернета после турнира на стадионе Рачадамнен в Тайланде. Боец вырубил земляка в четвертом раунде кошмарным ударом ногой в подбородок.

В прошлом году на юниорском чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке, наш соотечественник Владислав Еременко завоевал "золото" в весовой категории до 67 килограмм.

В октябре украинский боксер муай-тай Никита Гончаренко добыл эффектную победу на чемпионате мира среди юниоров.

В одном из боев наш соотечественник смог нанести сопернику убийственный удар локтем с разворота.

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Автор

Украинский боксер ударом с разворота "оторвал" голову сопернику

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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