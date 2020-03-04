Названы последствия для Ломаченко после видео с российским спецназом

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко уверен, что его соотечественник Василий Ломаченко не потеряет поддержку после публикации видео где есть кадры с российским спецназом.

Вячеслав Сенченко

"У нас в Украине кто-то думает, что Вася – предатель, кто-то – иначе. Но реального негатива, я думаю, после этого видео нет. Я не думаю, что люди перестанут за него болеть в боях. Может, кто-то перестанет, но немного людей. Всем не угодишь", – цитирует Сенченко "СЭ".

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

Как сообщал OBOZREVATEL:

Василий Ломаченко 9 января разместил провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram, чем вызвал шквал возмущенных комментариев украинских пользователей сети.

Боксера ярко высмеяли карикатурой после скандала с военными РФ.

Позже украинский чемпион ответил стихом на всеобщее недовольство.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com