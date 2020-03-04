Названы последствия для Ломаченко после видео с российским спецназом
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко уверен, что его соотечественник Василий Ломаченко не потеряет поддержку после публикации видео где есть кадры с российским спецназом.
Вячеслав Сенченко
"У нас в Украине кто-то думает, что Вася – предатель, кто-то – иначе. Но реального негатива, я думаю, после этого видео нет. Я не думаю, что люди перестанут за него болеть в боях. Может, кто-то перестанет, но немного людей. Всем не угодишь", – цитирует Сенченко "СЭ".
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Как сообщал OBOZREVATEL:
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Василий Ломаченко 9 января разместил провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram, чем вызвал шквал возмущенных комментариев украинских пользователей сети.
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Боксера ярко высмеяли карикатурой после скандала с военными РФ.
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Позже украинский чемпион ответил стихом на всеобщее недовольство.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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