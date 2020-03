Поветкин получил соперника, дату и место боя

Российский боксер Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) проведет следующий бой против британца Диллиана Уайта (27-1, 18 КО) 2 мая в Манчестере.

Как сообщил промоутер Эдди Хирн, на кону будет стоять титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

Maximum violence!!! @DillianWhyte will defend his @wbcboxing interim World heavyweight title against Alexander Povetkin May 2 @manchesterarena – huge card coming with more announcements this week 👀 @skysportsboxing @dazn_usa 🇬🇧 pic.twitter.com/unIQjCZOU4

— Eddie Hearn (@EddieHearn) March 3, 2020

Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом.

Напомним, Диллиан Уайт провалил тест на допинг в преддверии выигранного им боя с Оскаром Ривасом 20 июля прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, британскому супертяжеловесу грозило отстранение от бокса сроком до 4 лет.

