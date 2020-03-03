“Его сильно побьют люди из Украины”: Ломаченко получил предупреждение

Тренер и отец чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) считает, что украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) должен провести бой с его сыном.

Ломаченко – Лопес

"Бой с Ломаченко уже сделан. Мы только работаем над деньгами и местом проведения. Но бой уже готов. Ломаченко не может не придерживаться своих слов. Он должен подраться с нами, потому что иначе Василия сильно побьют его люди из Украины. Скажут: "Что за хрень?". Мы добыли пояс, он должен драться с нами. У Ломаченко нет другого выхода. Я сделал Ломаченко шах. Прямо сейчас у него шах и мат", – сказал Лопес-старший на Youtube-каналe vRINGe VISION.

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным данным бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко – Лопес должен состояться 30 мая 2020 года.

Ломаченко считается явным фаворитом боя с американским проспектом Теофимо Лопесом.

Аналитики уже сейчас определили шансы соперников на победу, а букмекеры начали принимать ставки на бой.

Напомним, Теофимо Лопес сенсационно нокаутировал Ричарда Комми из Ганы во втором раунде и завоевал чемпионский пояс в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com