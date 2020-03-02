Уайлдер Фьюри 3: Боб Арум назвал дату боя
Промоутер Василия Ломаченко из компании Top Rank Боб Арум заявил, что третий бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 июля.
"Мы осознали, что эта дата подходит каналам ESPN и FOX, поскольку это мертвый сезон для спорта. К тому моменту пройдет плей-офф НБА, бейсбольная лига будет в стадии межсезонья, а американского футбола еще не будет. Время просто идеальное. Так же думают и в отеле "MGM Grand"", – заявил Арум в интервью ESPN.
Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри
talkSPORT
По его словам, в контракте прописано, что третий поединок должен пройти в Лас-Вегасе, Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, но в это время года именно Лас-Вегас выглядит наиболее подходящим вариантом.
Отметим, что Уайлдер принял решение воспользоваться опцией реванша, которая прописана в соглашении между боксерами.
Как сообщал OBOZREVATEL, американец озвучил неожиданную причину поражения во втором поединке против Тайсона Фьюри.
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По материалам: www.obozrevatel.com
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