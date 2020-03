Паркер победил безумным нокаутом и бросил вызов Усику

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер (27-2, 21 KO) добыл эффектную победу над американцем Шонделлом Тереллом Уинтерсом (13-3, 12 KO).

Поединок на арене The Ford Center at The Star в калифорнийском городе Фриско (США) завершился в 5-м раунде.

Новозеландец с первых минут агрессивно захватил центр ринга, великолепно "проверяя" голову соперника джебом. На последних секундах третьего раунда Уинтерс пропустил правый боковой, отправившись в глубокий нокдаун. Развязка наступила в пятой трехминутке, когда очередной хук брутально "потушил" свет андердогу.

"Я думаю, что в конце года должен подраться с победителем боя Усик – Чисора. Я считаю, что Усик будет отличным вызовом для меня. Я тоже умею боксировать. Как закончится наш бой? Я ставлю на себя в любом поединке. Если я хорошо приложусь, то нокаутирую любого", – заявил после победы Паркер.

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com