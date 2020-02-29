Война на Донбассе: Глазкову обидно, что “люди, говорящие на одном языке, стреляют друг в друга”

Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Вячеслав Глазков высказался о войне на Донбассе, отказавшись считать Россию единственной виновницей в трагедии.

Вячеслав Глазков и Чарльз Мартин

"Очень тяжело об этом говорить, понятно, что с каждой стороны есть не совсем адекватные люди. И очень обидно, что люди, говорящие на одном языке, стреляют друг в друга. Я для себя понял, что эта война гибридная. И провокационная война и с той, и с другой стороны", – цитирует 35-летнего Глазкова "Матч ТВ".

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Последний свой бой уроженец Луганска провел в 2016 году, против американца Чарльза Мартина за пояс Международной боксерской федерации (IBF). Украинскому боксеру было засчитано поражение техническим нокаутом после того, как он в третьем раунде получил травму колена.

В ноябре 2019-го Вячеслав завершил карьеру. Всего луганчанин провел 23 боя, добыв в них 21 победу, а один поединок свел вничью.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com