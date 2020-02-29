Кадыров купил соперника для сына-боксера и стал посмешищем

Боксерский поединок сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Ахмада, вызвал большой резонанс в сети.

Соперником Кадырова-младшего был боксер из Уганды Пол Ссебуф, который оказался очень плохим актером. Африканец-ударник в этом бою вообще не атаковал, а во втором раунде дважды упал после касаний Ахмада Кадырова: в первом случае рефери отсчитал нокдаун, во втором — зафиксировал нокаут.

На видео видно, как Ссебуф старательно выбирал себе место на ринге, чтобы упасть не больно.

"Цирк да и только! Удары до цели не доходят, постанова!", "От касания перчаток упал будто с колени в лоб дали, "шляпа" такая", – пишут юзеры в интернете.

НовостиКадыров "жестко" побил Емельяненко

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко в пятом раунде своим единственным и первым ударом в поединке.

Емельяненко дерзко отреагировал на вызов Рамзана. При этом сам глава Чечни отметил, что оба соперника смогут хорошо заработать за поединок.

Свой последний бой Александр Емельяненко выиграл у тяжелоатлета Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com