“Гопота”: Усик устроил понты перед украинцами и был высмеян в сети

Непобедимый украинский боксер Александр Усик своим эстетическим советом вызвал насмешки у поклонников.

"Слушайте классическую музыку, только тогда вы становитесь классиками", – заявил Усик, включив у себя в машине отрывок из Концерта Бетховена для фортепиано с оркестром №1 до мажор в исполнении Говарда Шелли.

Такое пожелание вызвало бурю насмешек в интернете.

"Камеру выключишь и MiyaGi [российский хип-хоп-дуэт из Владикавказа – прим. ред.] включишь по-любому или Полякову", "Понты дороже денег", "Он под наркотиками?", " А сам любит русский блатняк", "По ходу выпендреж" – раскритиковали видео украинцы в интернете.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик заявил, что предпочитает музыку, в которой есть тексты с глубоким смыслом.

"Какая песня меня больше всего заводит? Оля Полякова – эта королева ночи в тренировочном лагере играет. Чаще всего ставили "Нигатива", "25/17", "Ноганно". "Касту" слушали, "Дороша", – сказал Усик .

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com