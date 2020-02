Усик – Чисора: названы окончательные дата и место боя

Бой между украинским боксером Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) состоится 23 мая на арене "O2" в Лондоне.

Как сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Майк Коппинджер на своей странице в Twitter, информацию о дате и месте боя подтвердил со-промоутер Усика Эдди Хирн. Трансляция вечера бокса будет организована на стриминговой платформе DAZN и телеканале SkySports по принципу pay-per-view.

Александр Усик

The Aleksandr Usyk-Dereck Chisora fight is a done deal for May 23 at the O2 in London, per Eddie Hearn. Will be streamed by DAZN stateside. Sky Sports PPV in the U.K.

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 27, 2020

Напомним, что изначально поединок между боксерами должен был состояться в марте, но был отложен из-за повреждения украинца. Эдди Хирн сообщил, что нашему спортсмену необходимо сначала залечить левый локоть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате победы Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером, которая перевернула ситуацию в супертяжелом дивизионе, Александр Усик может остаться без боя против Энтони Джошуа в 2020 году.

По материалам: www.obozrevatel.com