Трехлетний боксер нокаутировал олимпийского медалиста

В Ирландии трехлетний Дайти МакГабганн победил олимпийского медалиста, боксера в легчайшем весе Падди Бернса уже в первом раунде.

У Дайти врожденный порок сердца и он ждет операцию. Поэтому эта победа ему была очень нужна, написал у себя в Twitter журналист Кирилл Лукеренко.

Dominant display!

Three-year-old Daithi MacGabhann stole the show at the Ulster Elite Boxing with this first-round stoppage against Paddy Barnes. pic.twitter.com/L8TINxzCQZ

— BBC Sport (@BBCSport) February 26, 2020

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com