Кличко отреагировал на избиение Панеттьери: спортивные итоги 26 февраля
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры, а СМИ рассказали о реакции Владимира Кличко на повторное избиение Хайден Панеттьери.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 26 февраля.
Кроме того, в Лиге чемпионов завершились первые матчи 1/8 финала турнира. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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