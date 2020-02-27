Кличко отреагировал на избиение Панеттьери: спортивные итоги 26 февраля

1 час ago
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Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры, а СМИ рассказали о реакции Владимира Кличко на повторное избиение Хайден Панеттьери.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 26 февраля.

Кроме того, в Лиге чемпионов завершились первые матчи 1/8 финала турнира. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Шарапова объявила о завершении карьеры

Лига чемпионов: "Реал" проиграл "Манчестер Сити", а "Ювентус" сенсационно уступил "Лиону"

Избиение Хайден Панеттьери: стало известно о реакции Владимира Кличко

Шарапова завершила карьеру: самые откровенные фото россиянки

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Читайте все новости по теме “Лига чемпионов” на OBOZREVATEL.

Автор

Кличко отреагировал на избиение Панеттьери: спортивные итоги 26 февраля

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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