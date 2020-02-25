Уайлдер принял радикальное решение после боя с Фьюри

9 часов ago
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер принял решение уволить своего тренера Марка Бреланда, который выбросил полотенце в бою против Тайсона Фьюри.

Уайлдер принял радикальное решение после боя с Фьюри

Уайлдер – Фьюри

"Я расстроен Марком. Мы обсуждали такую ситуацию еще много лет назад. Я говорил своей команде никогда и ни за что, ни при каких условиях не выбрасывать полотенце. Это не мой метод. У меня было еще пять раундов, и неважно как выглядел бой со стороны, я еще был на ногах. Я понимаю, что он хотел как лучше, но это моя жизнь и моя карьера. Он должен принимать мои правила", – цитирует Уайлдера Yahoo.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок Тайсона и Деонтея состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке, после того, как команда Уайлдера выкинула в ринг полотенце.

Спустя некоторое время 34-летний Уайлдер был госпитализирован и пропустил традиционную пресс-конференцию.

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Автор

Уайлдер принял радикальное решение после боя с Фьюри

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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