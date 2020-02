Фьюри может быть крупно оштрафован за дикую выходку в бою с Уайлдером

Тайсон Фьюри может остаться без 33 миллионов долларов гонорара за бой против Деонтея Уайлдера из-за того, что в одном из моментов решил попробовать на вкус кровь своего соперника.

"Ходят слухи, что Спортивная комиссия штата Невада придерживает весь 33-миллионный гонорар Фьюри за то, что он "слизывал и пробовал на вкус" кровь Уайлдера в поединке между ними", – написал промоутер Рик Мириджиан у себя в Twitter.

Тайсон Фьюри

Rumor has it that @Tyson_Fury entire $33 Million dollar purse is being held up by the Nevada Commison for this "pre bite tasting and licking". @MikeCoppinger check your fucken sources immediately and tell us if this is true 🤷‍♂️ https://t.co/twdskqk28d

— Rick Mirigian (@RGMPROMO) February 23, 2020

Напомним, что матч-реванш между британским и американским боксерами состоялся в Лас-Вегасе 22 февраля. Досрочным победителем боя стал Тайсон Фьюри после того, как тренер Уайлдера выбросил полотенце на ринг в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, выигрыш поединка против американца позволил Фьюри установить рекорд мирового бокса.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

По материалам: www.obozrevatel.com