Соперника Джошуа выгнали из США: что произошло

Болгарский боксер-супертяжеловес, обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF Кубрат Пулев был депортирован из США.

Об этом сообщает инсайдер портала The Athletic Майк Коппинджер.

Sources: Kubrat Pulev was deported from the U.S., to Bulgaria tonight due to a visa issue. He was boarding a flight from Chicago to Las Vegas to attend #WilderFury2. Pulev set to challenge Anthony Joshua for three heavyweight titles in the U.K., in June.

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 23, 2020

По его данным, причиной депортации стала просроченная виза Пулева. Болгарский супертяж садился на авиарейс из Чикаго в Лас-Вегас, желая своими глазами увидеть поединок за титул чемпиона мира по версии WBC между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Кубрат Пулев

Fox News

Как сообщает источник, вместо Лас-Вегаса Пулева депортировали в Болгарию.

Ожидается, что в июне Кубрат Пулев сразится в Великобритании с местным чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лас-Вегасе британец Тайсон Фьюри победил в суперзрелищном матче-реванше американца Деонтея Уайлдера и завоевал пояс WBC в супертяжелом весе.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com