Фьюри уничтожил Уайлдера: спортивные итоги 23 февраля
Британский супертяж Тайсон Фьюри досрочно победил американца Деонтея Уайлдера в чемпионском бою, а украинка Юлия Мишура выиграла мировой фестиваль по фитнесу.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 23 февраля.
Кроме того, в Италии завершился чемпионат мира по биатлону, на котором Украина завоевала одну медаль. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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