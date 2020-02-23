Уайлдер госпитализирован после боя с Фьюри
Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) был госпитализирован после поражения от Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и пропустил традиционную пресс-конференцию.
Фьюри – Уайлдер 2
Как сообщает журналист Стив Ким, 34-летний Уайлдер должен пройти обследование после боя, в котором он дважды был отправлен в нокдаун.
Being told that Deontay Wilder will not be attending the post-fight presser. He is going to the hospital… #boxing #WilderFury2
— Steve Kim (@StevESPNKim) February 23, 2020
НовостиУайлдер – Фьюри 2: опубликованы лучшие моменты боя
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 февраля Британец Фьюри победил Уайлдера в бою-реванше и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
12-раундовый поединок знаменитых боксеров состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке, после того, как команда Уайлдера выкинула в ринг полотенце.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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