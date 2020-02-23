Уайлдер – Фьюри 2: опубликованы лучшие моменты боя

Британец Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) уверенно победил в бою-реванше с американцем Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

12-раундовый поединок знаменитых боксеров прошел на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился досрочно.

OBOZREVATEL провел онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри 2 и предлагает своим читателям посмотреть на самые яркие моменты встречи.

НовостиУайлдер – Фьюри 2: соблазнительные ринг-герлз украсят вечер бокса в Вегасе

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Фьюри и Уайлдер свой первый бой завершили вничью. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.

После этого Уайлдер провел поединок 23 ноября 2019-го в Лас-Вегасе. 34-летний американец защитил титул чемпиона WBC, отправив кубинца Луиса Ортиса в нокаут в седьмом раунде.

Фьюри в ночь с 14 на 15 сентября единогласным решением судей одолел шведа Отто Валлина.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com