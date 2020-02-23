Уайлдер – Фьюри 2: онлайн видеотрансляция боя-реванша

9 часов ago
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Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) проводит бой-реванш с американцем Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

Поединок знаменитых боксеров пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Начало показа приблизительно в 06:00 утра воскресенья, 23 февраля. Время киевское.

Плеер с телетрансляцией появится в этой новости ближе к началу боя. Следите за обновлением.

НовостиУайлдер – Фьюри 2: соблазнительные ринг-герлз украсят вечер бокса в Вегасе

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Фьюри и Уайлдер завершили вничью один из самых ожидаемых боев года. При этом боксер из США дважды отправлял соперника в нокдаун.

Напомним, что британец считается фаворитом повторного поединка против американского чемпиона.

Отметим, что 20 февраля Уайлдер и Тайсон Фьюри провели горячую финальную пресс-конференцию, сперва обменявшись оскорблениями во время вступительного слова, а затем начав толкаться. В результате конфликта Уайлдера и Фьюри на сцене появились представители их команд и охранники, которым удалось предотвратить начало драки.

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Автор

Уайлдер - Фьюри 2: онлайн видеотрансляция боя-реванша

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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