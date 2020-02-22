Бурсак побил в Киеве российского чемпиона, совравшего про Крым

Знаменитый украинский боксер Макс Бурсак (36-6-2, 16 КО) нанес поражение чемпиону мира по кикбоксингу из России Максиму Смирнову (8-6-3, 4 KO).

8-раундовый поединок на ринге ТРЦ "Терминал" в Броварах завершился единогласным решением судей в пользу нашего соотечественника.

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Ранее Смирнов рассказал, как на украинской таможне соврал про Крым и поплатился за это.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем крайнем бою 8 декабря Макс проиграл в Канаде местному бойцу Давиду Лемье (41-4, 34 КО) раздельным решением судей.

5 октября Макс победил грузина Бека Мухулишвили (5-9, 2 КО). Поединок ТРЦ "Терминал" в Броварах завершился техническим нокаутом в 5-м раунде. У представителя Грузии открылось сильное кровотечение из носа и рефери принял решение остановить встречу.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com