Во сколько бой Уайлдер – Фьюри 2: точное время начала
Американский чемпион Деонтей Уайлдер проведет защиту пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Его соперником в матче-реванше станет Тайсон Фьюри.
КОГДА И ВО СКОЛЬКО УАЙЛДЕР – ФЬЮРИ 2
Поединок пройдет в американском Лас-Вегасе в субботу, 22 февраля, на арене MGM Grand. Выход бойцов на ринг запланирован на 6:00 по киевскому времени воскресенья, 23 февраля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри 2.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
ГДЕ СМОТРЕТЬ УАЙЛДЕР – ФЬЮРИ 2
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В Украине увидеть один из самых ожидаемых боев года можно будет благодаря сервису MEGOGO.
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На российском телевидение трансляцию из Лас-Вегаса организовывает телеканал РЕН ТВ.
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В Казахстане зрители смогут следить за противостоянием благодаря спутниковому вещателю Khabar TV.
Напомним, первый бой американца и британца состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью.
Как сообщал OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри получили необычный запрет перед матчем-реваншем, а кроме того едва не подрались на финальной пресс-конференции.
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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