Бой Ломаченко признан самым драматичным в 2019 году

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал бой Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) против Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) самым драматичным поединком 2019 года.

"Ломаченко и Кэмпбелл осторожно начали бой. Кэмпбелл попытался завладеть инициативой при помощи мощных ударов, но Ломаченко не позволил ему доминировать. Во второй половине поединка украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать Кэмпбелла, но тот сумел сдержать натиск соперника благодаря хорошей подготовке к бою", – написано в подписи к посту на официальном Instagram-аккаунте организации.

Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла

The fight between Lomachenko and Campbell began with caution and prudent study from both. Campbell tried to set the tone, by connecting with some stiff solid punches. But Lomachenko did not allow him to dominate. While Lomachenko attacked with accurate blows to the body and head, Campbell tried to defend himself, sometimes with success, and other times…less so. In the second half of the fight, Lomachenko was near to knocking out Campbell, who survived thanks to his skills and resistance gleaned from solid physical preparation. The eleventh round had Campbell sagging as Lomanchenko buckled him with some massive body punches. Congratulations #lomachenkocampbell🇺🇦🇬🇧 WBC Dramatic Fight of the Year! #WBC #bestofwbc19

Напомним, что поединок между украинским и британским боксерами состоялся 31 августа 2019 года в Лондоне. Наш соотечественник отправил соперника в нокдаун в одиннадцатом раунде, но Кэмпбелл сумел подняться и достоять до конца боя. Ломаченко был признан победителем единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер украинского боксера Боб Арум назвал дату, на которую планируется поединок Ломаченко против американца Теофимо Лопеса.

