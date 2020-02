Уайлдер и Фьюри едва не подрались на пресс-конференции

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели горячую финальную пресс-конференцию перед боем за титул WBC в супертяжелом весе, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Сначала боксеры обменялись оскорблениями во время вступительного слова, после чего начали толкаться. В результате конфликта Уайлдера и Фьюри на сцене появились представители их команд и охранники, которым удалось предотвратить начало драки.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Wilder and Fury exchange pushes! 😳

This is fight is going to be 🔥#WilderFury2 | Feb 22 | BT Sport Box Office pic.twitter.com/7Bplq7IUj4

— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) February 19, 2020

Напомним, что первый поединок между спортсменами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью. Оба боксера еще не знают поражений в профессионалах. На счету американца 42 победы, а у британца их 29.

