Назван лучший нокаут 2019 года

Нокаутирующий удар американского боксера Деонтея Уайлдера в бою против кубинца Луиса Ортиса признан лучшим в 2019 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Второй поединок между этими тяжеловесами состоялся 23 ноября 2019-го в Лас-Вегасе. 34-летний Уайлдер защитил титул чемпиона WBC, отправив соперника в нокаут в седьмом раунде.

"These guys have to be perfect for 12 rounds, I only need to be perfect for two seconds" – Deontay @bronzebomber Wilder Congratulations, champ! #WBC #ConquerEverything #bestofwbc19

Ранее этот удар был признан лучшим по итогам 2019 года по версии авторитетного издания The Ring.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой между этими бойцами прошел в начале марта 2018 года и завершился победой американца нокаутом в десятом раунде.

Свой следующий поединок Уайлдер проведет с британцем Тайсоном Фьюри. Его поединок назначен на 22 февраля в том же Лас-Вегасе.

