Назван лучший нокаут 2019 года
Нокаутирующий удар американского боксера Деонтея Уайлдера в бою против кубинца Луиса Ортиса признан лучшим в 2019 году по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Второй поединок между этими тяжеловесами состоялся 23 ноября 2019-го в Лас-Вегасе. 34-летний Уайлдер защитил титул чемпиона WBC, отправив соперника в нокаут в седьмом раунде.
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"These guys have to be perfect for 12 rounds, I only need to be perfect for two seconds" – Deontay @bronzebomber Wilder Congratulations, champ! #WBC #ConquerEverything #bestofwbc19
Ранее этот удар был признан лучшим по итогам 2019 года по версии авторитетного издания The Ring.
Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой между этими бойцами прошел в начале марта 2018 года и завершился победой американца нокаутом в десятом раунде.
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Свой следующий поединок Уайлдер проведет с британцем Тайсоном Фьюри. Его поединок назначен на 22 февраля в том же Лас-Вегасе.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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