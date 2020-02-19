Где смотреть бой Беринчик – Сармьенто: расписание трансляций
Международный чемпион по версии WBO в легком весе Денис Беринчик в субботу, 22 февраля, проведет защиту своего титула в бою против чемпиона Аргентины Эктора Эдгардо Сармьенто.
В андеркарте главного боя еще один украинец Дмитрий Митрофанов будет боксировать с Улугбеком Собировым из Узбекистана.
Прямая трансляция поединков запланирована на телеканале "Интер" в программе "Большой бокс". Начало в 21:25.
Денис Беринчик
@berinchyk
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Как сообщал OBOZREVATEL:
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5 октября на арене ТРЦ "Терминал" в Броварах Денис уверенно защитил свой титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.
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31-летний уроженец Краснодона Донецкой области появился на поединок в образе героя Энтони Хопкинса из голливудского триллера "Молчание ягнят" – Ганнибала Лектера.
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20 апреля Беринчик (11-0, 7 КО) защитил титул в бою с 37-летним Нихито Аракавой (32-6-3, 18 КО) по прозвищу "японский Рокки".
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22 декабря Денис одержал эффектную победу нокаутом в поединке против филиппинца Росеки Кристобаля.
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На бой украинский чемпион вышел в образе персонажа легендарной игры.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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