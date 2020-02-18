Украинский боксер страшным ударом нокаутировал соперника

7 часов ago
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Во время первого этапа Кубка Украины по тайскому боксу в Одессе один из спортсменов добыл эффектную победу ярким нокаутом.

Соперник пропустил страшный прямой удар ногой в голову, упав на канвас ринга. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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?? Страшний правий з першого етапу Кубку України ? ?? @kfc.pewshooter

Публикация от Муай-Тай України та світу (@ukrainemuaythai) 14 Фев 2020 в 5:53 PST

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Артур Закирко добыл эффектную победу в профессиональном турнире по тайскому боксу Max Muay Thai в Таиланде.

В первом же раунде одессит точно пробил локтем, нанеся сопернику серьезное рассечение. После того, как кровь начала течь ручьем и заливать глаза боксеру, судья после совещания с врачом принял решение остановить поединок.

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Автор

Украинский боксер страшным ударом нокаутировал соперника

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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