Украинский боксер страшным ударом нокаутировал соперника
Во время первого этапа Кубка Украины по тайскому боксу в Одессе один из спортсменов добыл эффектную победу ярким нокаутом.
Соперник пропустил страшный прямой удар ногой в голову, упав на канвас ринга. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.
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?? Страшний правий з першого етапу Кубку України ? ?? @kfc.pewshooter
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Артур Закирко добыл эффектную победу в профессиональном турнире по тайскому боксу Max Muay Thai в Таиланде.
В первом же раунде одессит точно пробил локтем, нанеся сопернику серьезное рассечение. После того, как кровь начала течь ручьем и заливать глаза боксеру, судья после совещания с врачом принял решение остановить поединок.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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