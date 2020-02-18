В Буковеле проходит подготовка спортивного проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP
Уже вскоре, 22 февраля, состоится экватор ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, а тем временем продолжаются завершающие штрихи его подготовки при поддержке Всемирной Лиги WWFC, Украинской федерации смешанных боевых искусств UF MMA, международной беттинговой компании FAVBET и курорта Буковель.
На втором отборочном турнире мы узнаем, кто из участников 4 весовых категорий среди профессионалов и аматоров группы Б станет финалистом, и сможет бороться за победу в финале, который состоится 14 марта.
Напомним, что турниры проходят в формате ГРАН-ПРИ. А среди бойцов разыгрываются следующие бонусы и номинации:
-денежные вознаграждения среди аматоров за лучший бой
-награды бонусами турнира среди профессионалов за:
• лучший нокаут
• лучший сабмишен
• лучший поединок вечера
Состав участников ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP 2
22 февраля 2020
Аматоры
70 кг группа Б
1. Жуковский Кирилл (Житомир, Сокол)
2. Пенкин Валентин (Днепр, SICARIO)
3. Андреев Олег (Харьков, HUNTERS)
4. Озманов Артур (Киев, Перелома ММА)
84 кг группа Б
1. Гадыров Денис (Долинская, Легион)
2. Плоскань Ярослав (Белая Церковь, Wotan Team)
3. Остапчук Вадим (Тернополь, Yasuny)
4. Баглаев Александр (Сумы, SATORI)
Профессионалы
57 кг группа Б
1. Якименко Виталий (Харьков, HUNTERS)
2. Соловей Дмитрий (Ровно, ONE PUNCH)
3. Вантеев Александр (Минск, Academy MMA Belarus)
4. Чередниченко Богдан (Харьков, YOD)
70 кг группа Б
1. Артисюк Евгений (Минск, Academy MMA Belarus)
2. Краковский Александр (Николаев, BILLDOG)
3. Журакивский Анатолий (Черновцы, SAYGON)
4. Федосеев Олег (Кривой Рог, VIKING)
Владимир Тесля, президент лиги WWFC и федерации UFMMA:
"Прежде всего, учреждая новый формат роуда, в котором мы организовали возможность для участия обеих категорий спортсменов – аматоров и профессионалов, мы преследовали главную цель: дать шанс каждому участнику стать на шаг ближе к успеху, и по максимуму проявить себя, ставя перед собой действительно профессиональную планку. Поэтому после завершения первого отборочного турнира мы уже успели убедиться, что у поставленных целей – успешное будущее. То, как участники использовали свой потенциал, – показало реализацию целей проекта на практике. Поэтому я уверен, что второй этап будет еще более впечатляющим, и мы еще не раз удивимся подготовкой и результатами участников. Так называемый "экватор" проекта на самом деле, очень важен. Ведь он является последним шагом на пути к кульминации турнира, благодаря чему мы узнаем имена тех, кто выйдет в гексагон для заключительной битвы – финала, который состоится уже 14 марта. Желаю успеха каждому, и пусть победят самые достойные".
Денис Перч, вице-президент лиги WWFC и федерации UFMMA:
"Мы очень довольны тем, как прошел первый отборочный этап. Такой формат роада мы организуем впервые, поэтому кроме того что каждый следующий отборочный тур – это настоящая "проверка на прочность" каждого из участников, это еще и настоящее испытание для нас. Ведь мы ставим высокую планку для себя, поэтому каждый следующий этап проекта – это шанс для нас как для организаторов сделать свое дело еще лучше. Собственно, когда речь идет о ММА турнирах, для нас это очень важное событие, ведь в первую очередь – это возможность развивать ММА. Поэтому мы с нетерпением ожидаем следующего этапа и приглашаем всех поддержать своих фаворитов и украинский спорт!"
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По материалам: www.obozrevatel.com
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