В Буковеле проходит подготовка спортивного проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP

Уже вскоре, 22 февраля, состоится экватор ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, а тем временем продолжаются завершающие штрихи его подготовки при поддержке Всемирной Лиги WWFC, Украинской федерации смешанных боевых искусств UF MMA, международной беттинговой компании FAVBET и курорта Буковель.

На втором отборочном турнире мы узнаем, кто из участников 4 весовых категорий среди профессионалов и аматоров группы Б станет финалистом, и сможет бороться за победу в финале, который состоится 14 марта.

Напомним, что турниры проходят в формате ГРАН-ПРИ. А среди бойцов разыгрываются следующие бонусы и номинации:

-денежные вознаграждения среди аматоров за лучший бой

-награды бонусами турнира среди профессионалов за:

• лучший нокаут

• лучший сабмишен

• лучший поединок вечера

Состав участников ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP 2

22 февраля 2020

Аматоры

70 кг группа Б

1. Жуковский Кирилл (Житомир, Сокол)

2. Пенкин Валентин (Днепр, SICARIO)

3. Андреев Олег (Харьков, HUNTERS)

4. Озманов Артур (Киев, Перелома ММА)

84 кг группа Б

1. Гадыров Денис (Долинская, Легион)

2. Плоскань Ярослав (Белая Церковь, Wotan Team)

3. Остапчук Вадим (Тернополь, Yasuny)

4. Баглаев Александр (Сумы, SATORI)

Профессионалы

57 кг группа Б

1. Якименко Виталий (Харьков, HUNTERS)

2. Соловей Дмитрий (Ровно, ONE PUNCH)

3. Вантеев Александр (Минск, Academy MMA Belarus)

4. Чередниченко Богдан (Харьков, YOD)

70 кг группа Б

1. Артисюк Евгений (Минск, Academy MMA Belarus)

2. Краковский Александр (Николаев, BILLDOG)

3. Журакивский Анатолий (Черновцы, SAYGON)

4. Федосеев Олег (Кривой Рог, VIKING)

Владимир Тесля, президент лиги WWFC и федерации UFMMA:

"Прежде всего, учреждая новый формат роуда, в котором мы организовали возможность для участия обеих категорий спортсменов – аматоров и профессионалов, мы преследовали главную цель: дать шанс каждому участнику стать на шаг ближе к успеху, и по максимуму проявить себя, ставя перед собой действительно профессиональную планку. Поэтому после завершения первого отборочного турнира мы уже успели убедиться, что у поставленных целей – успешное будущее. То, как участники использовали свой потенциал, – показало реализацию целей проекта на практике. Поэтому я уверен, что второй этап будет еще более впечатляющим, и мы еще не раз удивимся подготовкой и результатами участников. Так называемый "экватор" проекта на самом деле, очень важен. Ведь он является последним шагом на пути к кульминации турнира, благодаря чему мы узнаем имена тех, кто выйдет в гексагон для заключительной битвы – финала, который состоится уже 14 марта. Желаю успеха каждому, и пусть победят самые достойные".

Денис Перч, вице-президент лиги WWFC и федерации UFMMA:

"Мы очень довольны тем, как прошел первый отборочный этап. Такой формат роада мы организуем впервые, поэтому кроме того что каждый следующий отборочный тур – это настоящая "проверка на прочность" каждого из участников, это еще и настоящее испытание для нас. Ведь мы ставим высокую планку для себя, поэтому каждый следующий этап проекта – это шанс для нас как для организаторов сделать свое дело еще лучше. Собственно, когда речь идет о ММА турнирах, для нас это очень важное событие, ведь в первую очередь – это возможность развивать ММА. Поэтому мы с нетерпением ожидаем следующего этапа и приглашаем всех поддержать своих фаворитов и украинский спорт!"

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

По материалам: www.obozrevatel.com