Стало известно, сколько пропустит украинский чемпион после перелома руки

3 часа ago
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Украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян пропустит не менее двух месяцев из-за перелома руки во время защиты титула против венесуэльца Хосбера Переса.

"Уже во втором раунде после очередной атаки соперника Артем почуствовал резкую боль в правой кисти руки и боксировал с ней до финального гонга. С каждым следующим раундом боль прогрессивно нарастала. К сожалению, рентгенологическое исследование подтвердило осколочный перелом пятой пястной кости в области сустава. По терминам на реабилитацию уйдет не менее двух месяцев", – рассказал врач Далакяна Вьячеслав Попов изданию Чемпион.

Стало известно, сколько пропустит украинский чемпион после перелома руки

Артем Далакян

Апостроф

Кроме того, он отметил, что полноценный тренировочный процесс украинский боксер сможет начать не раньше, чем через три месяца.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Артем Далакян разгромил Хосбера Переса в рамках защиты титула WBC в наилегчайшем весе.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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