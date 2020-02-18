Кличко сказал, кто должен стать единственным чемпионом в супертяжах

6 часов ago
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Легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что хочет видеть британца Энтони Джошуа в статусе абсолютного чемпиона в хэвивейте.

Кличко сказал, кто должен стать единственным чемпионом в супертяжах

Владимир Кличко

"Я хочу, чтобы единственным чемпионом в супертяжелом весе стал Джошуа. Он – превосходный атлет, олимпийский чемпион, замечательный боксер и лицо нашего вида спорта. Я считаю, что у него есть все необходимое. Безусловно, никто не идеален. У каждого есть плюсы и минусы, но я думаю, что у Джошуа есть потенциал стать единственным чемпионом. Я вправду этого желаю", – сказал Кличко в интервью Sky Sports.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Джошуа вернул титул чемпиона мира
по версиям WBA, IBF, IBO и WBO, уверенно победив по очкам мексиканца Энди Руиса.

В следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО), а титул WBO станет вакантным и перейдет в руки Александра Усика.

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Автор

Кличко сказал, кто должен стать единственным чемпионом в супертяжах

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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