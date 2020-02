Бой экс-соперника Усика отменен – СМИ

Дебютный поединок в супертяжелом весе российского боксера Мурата Гассиева не состоится 29 февраля, как было запланировано.

О срыве боя сообщил журналист авторитетного издания ESPN Стив Ким в своем Twitter.

Мурат Гассиев

Федерация бокса России

Как ожидалось, в последний день февраля Гассиев наконец-то дебютирует в рамках супертяжелого дивизиона (свыше 90,7 кг) на арене в городе Фриско, штат Техас, США. Интересно, что поединок был запланирован в прямой трансляции на Первом канале в России. Соперником Гассиева должен был быть малоизвестный американец Джерри Форрест.

По словам инсайдера, бой перенесен из-за проблем с поиском спарринг-партнеров.

Murat Gassiev will not be part of the Feb 29 card in Frisco, Texas, I'm told. Some problems securing sparring partners, so his heavyweight debut has been delayed(again) #BOXING

— Steve Kim (@StevESPNKim) February 18, 2020

Гассиев не выходил в ринг с июля 2018 года. В последнем проведенном поединке в Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) он проиграл украинцу Александру Усику. После боя россиянина прооперировали, его камбэк несколько раз откладывался из-за проблем со здоровьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года Гассиев отказался проводить бой на разогреве у Усика.

Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com