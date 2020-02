Упал вместе с рефери: боксер Неймар потерял сознание после жуткого нокаута – видео момента

Представитель тайского бокса Неймар Паеминбури из Таиланда оказался в глубоком нокауте во время поединка против Со Соваратхана из Камбоджи.

Вечер бокса прошел в Бангкоке 15 февраля. Соответствующее видео было опубликовано на странице Beyond Kickboxing в социальной сети Twitter. Бой завершился во втором раунде чуть более чем за минуту до его конца.

НовостиНевероятная развязка: боксер совершил камбэк, нокаутировав соперника на последней секунде

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI

— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020

Неймар оказался в тяжелом положении после серии ударов соперника. Соваратхан, прочувствовав преимущество, нанес тайцу удар локтем в подбородок, а затем правым боковым угодил точно в висок оппонента. Паеминбури в буквальном смысле рухнул на канвас, потеряв сознание. Рефери по неизвестным причинам упал вместе со спортсменом и сразу же остановил поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер Хорхе Линарес, который отправлял в нокдаун Василия Ломаченко, едва не вынес соперника за пределы ринга в очередном поединке.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com