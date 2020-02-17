Как украинка стала второй мамой для легенды бокса Майка Тайсона: трогательная история

Легендарный американский боксер Майк Тайсон своей успешной карьерой благодарен не только тренерам и своему труду, но и украинке Камилле Эвальд.

Она стала для "Железного Майка" второй мамой, которая всегда его защищала и воспитывала. О ее истории рассказал тернополянин Владимир Гевко.

Майк Тайсон и Камилла Иващук (Эвальд)

inflexwetrust.com

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Камилла была дочерью эмигрантов из Тернопольской области – Игната и Насти Иващук. Семья жила в городке Кетскил в 160 километрах от Нью-Йорка. После Второй мировой войны Камилла познакомилась с известным тренером – итальянцем Касом Д'Амато.

Когда тот переехал к Камилле, он открыл на чердаке полицейского участка тренажерный зал, а самых способных учеников поселял просто в ее доме.

Майк Тайсон в доме Камиллы Иващук (Эвальд)

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Как Камилла Эвальд стала второй мамой Майка Тайсона?

Однажды к Д'Амато привели 13-летнего Тайсона, который учился в школе для несовершеннолетних преступников. Его поставили в спарринг и после трех раундов Кас остановил бой. "Если будешь меня слушаться, сделаю тебя самым молодым чемпионом в супертяжелом весе", – сказал тренер Майку.

Майк Тайсон и Камилла Иващук (Эвальд)

Кас тренировал ребят в зале, а Камилла учила их дисциплине дома. За каждым были закреплены обязанности. Например, Майк выносил мусор. При этом он за первый год трижды убегал из дома. Когда ему исполнилось 15 лет, Кас и Камила решили усыновить прарня.

Украинка учила подростков манерам за столом, показывала, как готовить еду, стирать вещи, иногда даже учила писать и читать. Когда родная мама Майка умерла, мальчик спросил, может ли он называть Камиллу мамой, и та ответила утвердительно.

Майк Тайсон и Камилла Иващук (Эвальд)

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Кас не дожил всего год до того, чтобы увидеть, как его приемный сын в 20 лет поднял над головой пояс чемпиона мира, став самым молодым в этом статусе за всю историю.

В ее доме на Майка всегда ждала его комната. Он часто приезжал прямо посреди ночи, чтобы поговорить или побыть в месте, где его по-настоящему любят. "Мне очень повезло, что она благословила меня своей любовью и беспокоилась обо мне большую часть моей жизни. Я буду очень скучать по ней", – сказал Тайсон, когда Камилла Эвальд умерла в 2001-м году в возрасте 96 лет.

Камилла Иващук (Эвальд) и Майк Тайсон

USA Today

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com