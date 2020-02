“Часто лижу”: Фьюри открыл секрет крепкой челюсти

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри накануне матча-реванша против американца Деонтея Уайлдера рассказал, каким образом укрепляет свой подбородок, готовясь к поединку.

"У меня есть уверенность в подбородке, поскольку я часто лижу к*ску своей жены. Это помогает мне укреплять челюсть", – удивил британский боксер своим ответом на вопрос журналиста, который был опубликован в Twitter.

Напомним, что поединок за чемпионский титул WBC в супертяжелом весе между Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и Фьюри (29-0-1, 20 КО) состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене "MGM Grand".

Как сообщал OBOZREVATEL, британец уже не впервые удивляет журналистов нетрадиционными методами подготовки к реваншу с американским боксером. Ранее он уже высказывался о пользе мастурбации.

По материалам: www.obozrevatel.com