“Часто лижу”: Фьюри открыл секрет крепкой челюсти

2 дня ago
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Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри накануне матча-реванша против американца Деонтея Уайлдера рассказал, каким образом укрепляет свой подбородок, готовясь к поединку.

"У меня есть уверенность в подбородке, поскольку я часто лижу к*ску своей жены. Это помогает мне укреплять челюсть", – удивил британский боксер своим ответом на вопрос журналиста, который был опубликован в Twitter.

"Часто лижу": Фьюри открыл секрет крепкой челюсти

Тайсон Фьюри

EssentiallySports

🤣 Classic Tyson Fury in today's media call as he explains the special training exercise he is using to help strengthen his jaw for Deontay Wilder's punches… pic.twitter.com/Xr64hjQ4Kj

— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 13, 2020

Напомним, что поединок за чемпионский титул WBC в супертяжелом весе между Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и Фьюри (29-0-1, 20 КО) состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене "MGM Grand".

НовостиУайлдер поиздевался над мастурбирующим Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, британец уже не впервые удивляет журналистов нетрадиционными методами подготовки к реваншу с американским боксером. Ранее он уже высказывался о пользе мастурбации.

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Читайте все новости по теме “реванш Уайлдер – Фьюри” на OBOZREVATEL.

По материалам: www.obozrevatel.com

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