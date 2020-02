Топор и огнетушитель: в Англии юношеский турнир по боксу закончился кровавой бойней

Юношеский турнир по боксу, проходивший в английском Ковентри, был отменен после начала массовой потасовки, в результате которой несколько людей были госпитализированы.

Как сообщает агентство Daily Mail, на территории арены на протяжении трех дней должны были проходить поединки между лучшими молодыми английскими боксерами, но из-за мастабного конфликта соревнования были отменены.

Бойня на чемпионате по боксу среди юношей в Ковентри

Regarding the England Boxing National Youth Championships 2020 at the Sports Connexion in Coventry, England Boxing can confirm there will be no further boxing this weekend. pic.twitter.com/d5poN4cVyJ

— England Boxing (@England_Boxing) February 15, 2020

На видеозаписях, которые были опубликованы в Twitter, участники побоища бросают друг в друга стулья и используют для защиты всевозможные подручные средства, в том числе и огнетушитель. На одном из фрагментов можно также увидеть, как мужчина с окровавленным лицом держит в руках топор, пытаясь отбиться от летящих в него стульев.

Unbelievable scenes today @England_Boxing Youth Championships in Coventry disgusting 😱 pic.twitter.com/mgAMq67wNK

— Wayne Smith. (@wayBsmith) February 15, 2020

pic.twitter.com/HyzVU5MGwP

— paul taylor (@punch1e) February 16, 2020

