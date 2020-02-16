“Ни копейки”: известный украинский боксер впервые высказался о конфликте с федерацией

14 минут ago
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Украинский боксер Виктор Выхрист, у которого возник конфликт с Федерацией бокса Украины (ФБУ) из-за перехода в процессионалы, заявил, что никогда не получал деньги от ФБУ.

"Я получал деньги от государства, федерация мне ни копейки не платила. У меня не было никаких контрактов и обязательств перед федерацией", – цитирует Выхриста информагентство Спорт24.

"Ни копейки": известный украинский боксер впервые высказался о конфликте с федерацией

Виктор Выхрист

Сегодня

Он также прокомментировал информацию о том, что власти Кременчуга собираются отобрать у него служебную квартиру и стипендию, рассказав, что встречался городским главой и обсуждал этот вопрос.

"После разговора пришли к решению, что мне оставляют квартиру. Условие, что я буду приписан здесь 10 лет и буду представлять город и страну на профессиональном уровне", – добавил боксер.

Новости"Докапываетесь?" Кличко ответил на вопрос о камбэке

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом профессиональном бою Виктор Выхрист отправил белоруса Андрея Мазаника в нокаут за 43 секунды.

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По материалам: www.obozrevatel.com

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