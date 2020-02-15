Боксер, отправивший в нокдаун Ломаченко, победил ярким нокаутом

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес добыл эффектную победу над мексиканцем Карлосом Моралесом в американском Анахайме.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях, который первым в профессионалах отправил украинца Василия Ломаченко в нокдаун, выиграл бой в пятом раунде нокаутом.

Линарес с первого раунда начал работать первым номером и достаточно быстро пристрелялся. Буквально перед самым гонгом на перерыв бойцы столкнулись головами, из-за чего у Хорхе открылось кровотечение.

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¡Una derecha brutal!

Jorge Linares mandó a la lona a Carlos Morales con un GOLPE TREMENDO y se llevó la victoria con un nocaut en el cuarto asaltó. 🥊🔥#ESPNKnockout pic.twitter.com/kODShEvIrV

— ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) February 15, 2020

Однако это не помешало ему и дальше владеть инициативой, раз за разом попадая в соперника. Поединок закончился в пятом раунде: венесуэлец угодил точно в голову правым прямым и Моралес не смог подняться с настила. Это поражение для мексиканца стало первым досрочным в карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер Бектемир Меликузиев, которого называют узбекским Ломаченко, добыл эффектную победу за две минуты.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com