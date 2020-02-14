Знаменитому украинскому боксеру, укусившему соперника, изменили наказание

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк уменьшила дисквалификацию известного украинского боксера Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии во время поединка 25 января.

Иван Редкач

Boxing Scene

Изначально было объявлено, что Ивана на год лишат боксерской лицензии, а также он должен заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов "за опасное и неспортивное поведение" и отказаться от денежного вознаграждения за бой.

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Теперь срок дисквалификации Редкача составит полгода, а гонорар ему оставят целиком. Штраф в 10 тысяч при этом остается, информирует Isport.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач уступил Дэнни Гарсии решением судей в главном бою вечера в Бруклине 25 февраля.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com