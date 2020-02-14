“Завершить”: промоутер Ломаченко сделал заявление о бое с Лопесом

Промоутер компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко планируется на 30 мая.

"Мы еще находимся на стадии переговоров, но наша базовая дата – 30 мая. Бой должен пройти в Нью-Йорке на "Мэдисон-Сквер-Гарден", там ему и место. Я хочу завершить переговоры обо всех деталях поединка до 22 февраля", – заявил Арум в интервью информагентству Boxingscene.

Боб Арум

Промоутер встречался с менеджерами обоих боксеров, чтобы еще раз обсудить с ними вопрос гонораров за бой, который задерживает объявление окончательных деталей поединка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Сергей Лукьяненко неожиданно заявил, что Василий Ломаченко должен проиграть бой против Теофимо Лопеса, и объяснил, почему он так считает.

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По материалам: www.obozrevatel.com