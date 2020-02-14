Усик – Чисора: названа дата боя
Промоутер Эдди Хирн назвал предварительную дату боя украинца Александра Усика против британца Дерека Чисоры.
"Бой Усика и Чисоры на О2 Arena в Лондоне находится в разработке на 23 мая. Опять же, этот бой согласован, и мы только заканчиваем организационные моменты", – сказал Хирн, чьи слова цитирует talksport.com.
Александр Усик – Дерек Чисора
fightnews.info
НовостиУсик выступил с важным заявлением о своем здоровье
Напомним, ранее Хирн прокомментировал информацию о том, что Усик восстановливается после травмы локтя.
Как сообщал OBOZREVATEL, британский линейный чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри позитивно оценил шансы украинца Александра Усика в этом дивизионе.
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме “Усик – Чисора” на OBOZREVATEL.
Автор
Денис Карпов
По материалам: www.obozrevatel.com
Отправить ответ