Усик – Чисора: названа дата боя

Промоутер Эдди Хирн назвал предварительную дату боя украинца Александра Усика против британца Дерека Чисоры.

"Бой Усика и Чисоры на О2 Arena в Лондоне находится в разработке на 23 мая. Опять же, этот бой согласован, и мы только заканчиваем организационные моменты", – сказал Хирн, чьи слова цитирует talksport.com.

Александр Усик – Дерек Чисора

fightnews.info

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Напомним, ранее Хирн прокомментировал информацию о том, что Усик восстановливается после травмы локтя.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский линейный чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри позитивно оценил шансы украинца Александра Усика в этом дивизионе.

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Автор

Денис Карпов

По материалам: www.obozrevatel.com