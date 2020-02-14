Российского боксера позорно нокаутировали в Москве: спортивные итоги 13 февраля
Российский боксер Андрей Климов потерпел сенсационное поражение в Москве, а в сети показали, как сейчас выглядит олимпийская чемпионка Афин-2004 Ирина Мерлени.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 13 февраля.
Кроме того, Криштиану Роналду продлил голевую суперсерию в "Ювентусе". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Российского боксера брутально нокаутировали в Москве
"Маразм": Фуркад дерзко ответил на обвинения российской чемпионки
Гений Роналду: португалец спас "Ювентус" в битве с "Миланом", продлив суперсерию
Как сейчас выглядит Ирина Мерлени, которая выиграла для Украины историческое "золото" Олимпиады
Украина вошла в топ-5 смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону, опередив Россию
Спровоцировал президент: украинские хоккеисты устроили жестокое побоище
"На всех не хватит": красивейшая биатлонистка мира рассказала о завоевании медали на ЧМ
Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме “чемпионат мира по биатлону” на OBOZREVATEL.
Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
Отправить ответ