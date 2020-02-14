“По животу можно ударить”: Усик рассказал о боксерских навыках Гончарука
Знаменитый украинский боксер, экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик считает, что у премьер-министра Алексея Гончарука есть боксерский потенциал.
Об этом Усик рассказал в комментарии агентству "Українські Новини".
Раритетное фото Алексея Гончарука
Українські Новини
Агентство обратилось к Усику с просьбой оценить фото молодого Гончарука, который позировал в боксерских перчатках на одной из вечеринок.
"Стоит в стойке, но локти слишком широко стоят, по животу можно ударить. Потенциал есть!", – сказал Усик.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли раритетные видео с Гончаруком. Так, в годы юности нынешний премьер-министр Украины активно участвовал в различных митингах, а также снимался в массовке телевизионных шоу.
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Автор
Денис Карпов
По материалам: www.obozrevatel.com
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