Чемпион России по боксу, избивший нацгвардейца, попался на наркотиках

Экспертиза обнаружила кокаин в анализах двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, которого обвиняют в хранении наркотиков и нападении на работника Росгвардии.

"Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин", – цитирует слова прокурора информагентство RT.

Георгий Кушиташвили

RT

Сейчас в суде рассматривают апелляционную жалобу со стороны защиты на решение об аресте Кушиташвили и другого боксера Овика Оганнисяна, которые были задержаны 3 февраля. Их подозревают в хранении наркотиков.

Россиянин становился чемпионом страны в категории до 81 кг в 2015-м и 2018-м годах, а также завоевывал "бронзу" в 2016 году.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что в организации шокированы арестом Георгия Кушиташвили за наркотики, и пообещал ему "жесточайшие санкции" в случае признания вины.

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По материалам: www.obozrevatel.com