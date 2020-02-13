“Никто не хочет”: Уайлдер жестко разнес Джошуа

Американский чемпион Деонтей Уайлдер высмеял манеру поведения в ринге британца Энтони Джошуа.

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе назвал Джошуа скучным, в особенности разгромив того за матч-реванш с Энди Руисом, который Энтони выиграл по очкам.

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Деонтей Уайлдер

"Путь Джошуа – это бизнес, а не зрелище и триллер. В реванше Джошуа не бился с Руисом. Никто не хочет видеть, как ты возвращаешь свой титул будто во время прелюдии с захватами и удержаниями оппонента. Мы хотим увидеть тебя на щите! Этот парень несколько раз сбил тебя с ног и нокаутировал! Нокаутировал! Так что не надо устраивать свое возвращение путем прелюдий и простого выигрывания раундов в бою с нетренированным и заплывшим боксером", – сказад Уайлдер в интервью CNN.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский линейный чемпион Тайсон Фьюри накануне реванше с Деонтеем Уайлдером рассказал, что постоянно думает о суициде.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com