Ломаченко возмутили украинские законы: спортивные итоги 12 февраля
Украинский суперчемпион Василий Ломаченко возмутился из-за законов страны, а олимпийская чемпионка из России выдвинула громкие обвинения в адрес звезд биатлона.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 12 февраля.
Кроме того, опубликован календарь чемпионата мира по биатлону 2020 года. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Защищать граждан": Ломаченко возмутился из-за украинских законов
Чемпионат мира по биатлону: расписание и где смотреть
"Поговорю с ним": Беленюк прокомментировал скандальное видео Ломаченко с российским спецназом
За что критиковать мою стрельбу в Рупольдинге? – лидер сборной Украины по биатлону
Допинг Беседина: форвард "Динамо" готов пойти на смелый шаг перед Евро-2020
"Получают медицинскую поддержку": российская чемпионка обвинила звезд биатлона в обмане
"Милан" хочет сделать Шевченко следующим тренером
Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!
Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
Отправить ответ