“Откроет много дверей”: Кличко намекнул на возвращение в бокс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заговорил о проведении реванша с Тайсоном Фьюри, если тот одолеет Деонтея Уайлдера в их повторном бою 22 февраля.

"Как не удивительно, я думаю, или хочу, чтобы Фьюри победил. Может у него и не получится, но мне бы этого хотелось. А потом будет реванш между мной и Фьюри. Объявляю ли я о возвращении? Нет. Однако неожиданная победа Фьюри может открыть много дверей и создать интригу", – заявил Кличко в интервью агентству The National.

Владимир Кличко

Он также сделал свой прогноз на реванш Уайлдера и Фьюри, заявив, что поединок закончится или победой американца нокаутом, или победой британца по очкам.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри подтвердил слова своего соотечественника Диллиана Уайта, который рассказал, что Владимир Кличко жестко нокаутировал Деонтея Уайлдера во время тренировочного лагеря в 2014 году.

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По материалам: www.obozrevatel.com